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أمن الدولة تضبط 177 ألف حبة كبتاغون مُعدة للتهريب!

منذ 5 دقائق
أمن الدولة

أمن الدولة

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أنه “ضمن جهود مكافحة تهريب المخدرات، وبعد متابعة استخبارية دقيقة امتدت لعدة أيام ،نفّذت دورية من مكتب الهرمل الإقليمي التابع لمديرية بعلبك الهرمل عملية نوعية في جرود بلدة يونين المحاذية لجرود بلدة عرسال أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون كانت معدة للتهريب خارج الحدود عبر المعابر غير الشرعية”.

وذكرت أنه “قد بلغت الكمية المضبوطة حوالي 32 كيلوغرامًا، أي ما يعادل نحو 177 ألف حبة كبتاغون”.

وأكدت أنه “أجري المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص”.

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