السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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أمين الفتوى الشيخ الكردي: أين ملاحقة قتلة الشهيد رفيق الحريري؟

منذ 7 دقائق
دار الفتوى

دار الفتوى

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ألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي خطبة عيد الأضحى المبارك في جامع محمد الأمين في وسط بيروت.

وأم المصلين في حضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.

وقال الكردي: “أين ملاحقة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد صدور حكم المحكمة الدولية؟ أين الحقوق المالية للناس؟ وأين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؟”.

وافترش المصلون الباحات المحيطة بالمسجد للمشاركة في الصلاة.

يُذكر أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان غادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة من المراسم الملكية.

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