الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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أم وابنها غادرا منزلهما ولم يعودا

منذ 36 دقيقة
الكورة

الكورة

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صـدر عـــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التالـي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودين:
– نور الصباح أحمد الحسن (مواليد عام 1985، لبنانية)
– سامي أحمد الأيوبي (مواليد عام 2009، لبناني) وهو ابنها، اللذان غادرا بتاريخ 23-01-2023 منزلهما الكائن في بلدة ددّه – الكورة، ولم يعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039 -06 أو 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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