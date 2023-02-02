أم وابنها غادرا منزلهما ولم يعودا

صـدر عـــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البـلاغ التالـي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودين:

– نور الصباح أحمد الحسن (مواليد عام 1985، لبنانية)

– سامي أحمد الأيوبي (مواليد عام 2009، لبناني) وهو ابنها، اللذان غادرا بتاريخ 23-01-2023 منزلهما الكائن في بلدة ددّه – الكورة، ولم يعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما ولديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039 -06 أو 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.