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أهالي جرد البترون يبردون الطعام خارج المنازل بسبب انقطاع ‏الكهرباء

منذ 34 دقيقة
الثلوج

الثلوج

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أطلق أهالي المنطقة الجردية في البترون صرخة معاناة جراء انقطاع ‏التيار الكهربائي منذ أكثر من أسبوعين في عدد من القرى والبلدات منها ‏نيحا على ارتفاع 1350 مترا عن سطح البحر ومنذ أسبوع في بلدات ‏أخرى منها رام على ارتفاع 1200، حيث لجأ معظمهم إلى تبريد الطعام ‏في الخارج مستفيدين من تساقط الثلوج وتراكمها إضافة الى انقطاع ‏الكهرباء عن عدد من البلدات الوسطى والساحلية منذ 4 أيام‎. ‎
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وناشد البترونيون وزير الطاقة وليد فياض والمسؤولين في قطاع ‏الكهرباء العمل على تأمين التيار الكهربائي في ظل الحاجة الملحة للتدفئة ‏مع موجة الصقيع والعواصف والثلوج التي غطت كل الجرد.‏
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كما، شهد عدد من القرى والبلدات الوسطى والجردية انقطاع خدمة ‏الانترنت والمراجعات لدى الجهات المختصة لم تثمر حتى الآن.‏

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