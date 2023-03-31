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أهالي صور بلا اتّصالات!

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 31 - مارس - 2023 6:12 مساءً
شاطئ مدينة صور

شاطئ مدينة صور

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قطع شبّان من اهالي صور والجوار الطريق العام امام مركز الاتصالات “اوجيرو” في المدينة بالاطارات المشتعلة وبمستوعبات النفايات، احتجاجا على إطفاء سنترالات خدمة الانترنيت والـDSL وخطوط الهاتف منذ ليل امس، بسبب الاضراب.

وطالب الاهالي اعطاء صور حقها اسوة بباقي المناطق، واستنكروا حرمان المدينة واهلها والجوار من الانترنيت وخدمة الـDSL وخطوط الهاتف عن منازلهم ومكاتبهم ومؤسساتهم والمستشفيات حيث حرمت المدينة من العمل، ما ادى الى حالة من التوتر والغضب.

وطالب الاهالي المسؤولين في الدولة ونواب المنطقة والاحزاب بـ”وضع حد للاستهتار بحياة الناس ولقمة عيشهم”، وحذروا من تفاقم الاوضاع وهددوا بـ”نفاذ صبرهم والعصيان على الدولة”.

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