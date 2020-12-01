استمع لاذاعتنا

أهالي ضحايا فوج الإطفاء بعد لقاء صوان: على المجلس النيابي أن يتصرف بالملف

منذ 15 دقيقة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

التقى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ظهر اليوم، وفدا من أهالي ضحايا فوج الإطفاء.

بعد الاجتماع، قال وليم نون باسم الوفد: “التقينا القاضي صوان لنعرف منه ما هو مصير قضية انفجار المرفأ، فأشار أمامنا الى أنه أرسل الملف الى المجلس النيابي لكي يقوم بواجبه تجاه الشعب، ونقول للرئيس بري إن من واجباته تجاه الناس الذين سقطوا وأولئك الذين خسروا منازلهم متابعة الملف المرسل اليه من القاضي صوان، فالملف فيه أسماء كبيرة لم يشأ صوان أن يذكرها أمامنا، ومن بين الأسماء رؤساء حكومات ووزراء، لذا نتوجه الى الرئيس بري طالبين منه أن يقوم بواجباته تجاه الشعب”.

أضاف: “من ناحية ثانية، هناك قسم من تقرير الخبراء الفرنسيين لم يصل بعد الى القاضي صوان وهو القسم المتعلق بالتحاليل وفحوص DNA، والقاضي صوان ينتظر إنجاز هذا الملف لإصدار قراره الظني”.

وختم: “لقد طالبنا القاضي صوان التسريع في الملف ليشمل الحكم الجميع، أما بالنسبة الى المسؤولين الكبار فصوان قام بدوره والملف في عهدة المجلس النيابي وعليه أن يتصرف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لجنة الادارة والعدل
    لجنة الادارة والعدل ناقشت قانوني الممرضات وجرائم التعذيب … إليكم التفاصيل
    تكنولوجيا المعلومات تناقش منهجية عملها
    “تكنولوجيا المعلومات ” تطرح مشروع تحويل لبنان إلى منصة رقمية إقليمية ودولية
    عون مستقبلا وفدا من الضباط المتقاعدين
    عون: سنبذل كل الجهد لاستعادة الثقة الدولية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مثلث برمودا
    العثور على مخلوق “مرعب” على عمق 3000 متر تحت الماء يحل لغز مثلث برمودا
    كورونا لبنان
    هذا ما كشفته دراسة طبية عن فئات الدم لدى اللبنانيين في مواجهة كورونا
    ارتداء الكمامة ضروي لتجنب عدوى كورونا
    إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا