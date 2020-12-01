أهالي ضحايا فوج الإطفاء بعد لقاء صوان: على المجلس النيابي أن يتصرف بالملف

التقى المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ظهر اليوم، وفدا من أهالي ضحايا فوج الإطفاء.

بعد الاجتماع، قال وليم نون باسم الوفد: “التقينا القاضي صوان لنعرف منه ما هو مصير قضية انفجار المرفأ، فأشار أمامنا الى أنه أرسل الملف الى المجلس النيابي لكي يقوم بواجبه تجاه الشعب، ونقول للرئيس بري إن من واجباته تجاه الناس الذين سقطوا وأولئك الذين خسروا منازلهم متابعة الملف المرسل اليه من القاضي صوان، فالملف فيه أسماء كبيرة لم يشأ صوان أن يذكرها أمامنا، ومن بين الأسماء رؤساء حكومات ووزراء، لذا نتوجه الى الرئيس بري طالبين منه أن يقوم بواجباته تجاه الشعب”.

أضاف: “من ناحية ثانية، هناك قسم من تقرير الخبراء الفرنسيين لم يصل بعد الى القاضي صوان وهو القسم المتعلق بالتحاليل وفحوص DNA، والقاضي صوان ينتظر إنجاز هذا الملف لإصدار قراره الظني”.

وختم: “لقد طالبنا القاضي صوان التسريع في الملف ليشمل الحكم الجميع، أما بالنسبة الى المسؤولين الكبار فصوان قام بدوره والملف في عهدة المجلس النيابي وعليه أن يتصرف”.