أيوب تشكر الأجهزة الأمنيّة: نُقدّر المشهد الجامع الذي أعطته صيدا

شكرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب للأجهزة الأمنية كافة في منطقة صيدا، ضباطًا وأفراد، خصوصًا شعبة المعلومات، جهودهم ودقة تحقيقاتهم وكشف تفاصيل عملية الاعتداء والتخريب التي استهدفت مدافن الطائفة المارونية في منطقة صيدا بسرعة لافتة.

وأبدت أيوب في بيان ارتياحها “لعدم وجود أي خلفيات لما حصل”، وقدّرت المشهد الجامع الذي أعطته منطقة صيدا بكل مكوناتها بعيدًا عن الانقسامات السياسية والمذهبية والطائفية”.

وختمت مؤكدة “أن صيدا ستبقى دائمًا نموذجًا للعيش الواحد والمحبة والتآلف بين أهلها والعمل لما فيه خير بلداتها وأهلها”.