أيوب: من يقوم بواجباته لا يعتبر أنّ رسالة البطريرك موجهة إليه

أوضحت عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب أنّ “خلوة بيت عنيا كانت للتأمل، وتم تبادل الأحاديث حول النصوص الدينية التي طرحت، ولم يتم التطرق إلى أي موضوع سياسي لا من قريب ولا من بعيد، إنما رفعت الصلوات من أجل الوصول إلى خشبة الخلاص. الخلوة كانت جيدة، ورفعت خلالها النوايا على نية خلاص لبنان وقيامته القريبة، وهذا أمر مستحب”.

واستغربت في تصريح “أن يعتبر الناس أنه ليس هناك من تواصل بين النواب، لأننا على تواصل دائم في البرلمان، ونلتقي في عمل اللجان، ولا يجوز أن ننتظر لقاء روحيًا ليحصل التواصل”، معتبرة أنّ “عظة البطريرك في القداس بعد الخلوة، أتت في سياق عظاته الأسبوعية يوم الأحد إذ يتوجه إلى النواب الذين لا يقومون بدورهم أو يستخدمون السلطة بصورة سيئة، بأن يعيدوا النظر في الأولويات. كل من يقوم بواجباته الوطنية منذ أن بدأ الشغور، ولا يعطل نصاب جلسات الانتخاب، لا يعتبر أن رسالة البطريرك موجهة إليه”.