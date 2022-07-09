أيوب والأسمر من صيدا: لتحل الأعياد المقبلة في ظروف أفضل

زار نائبا جزين في تكتل “الجمهورية القوية” الدكتورة غادة أيوب والمهندس سعيد الأسمر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، وقدما له التهاني بعيد الأضحى المبارك، وأملا أن “يعم الاستقرار والسلام في لبنان”.

وأكدا “أهمية التواصل لنسج أفضل العلاقات بين مكونات المجتمع الصيداوي والمجتمع الجزيني على حد سواء”.

كما جالا على فاعليات صيدا ورافقهما منسق صيدا- الزهراني في حزب “القوات اللبنانية” عماد روكز، مدير مكتبهما ناجي بو نادر، ووفد من منسقيتي جزين وصيدا الزهراني. وكانت زيارات معايدة لكل من النائب عبد الرحمن البزري، النائبة السابقة بهية الحريري، المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في صيدا الدكتور بسام حمود، ورجل الاعمال مرعي بو مرعي.

وكانت مناسبة للتداول بالقضايا المعيشية وأوضاع المنطقة وكيفية التنسيق على مستوى صيدا وجزين، في سبيل تنظيم العلاقات والعمل لما فيه خير المنطقة وأهلها.

وتمنى النائبان أيوب والاسمر عيدا مباركا لجميع اللبنانيين وخصوصا المسلمين، وأملا أن “تحل الأعياد المقبلة في ظروف أفضل يعود فيها لبنان بلدا مزدهرا منتصرا على كل التحديات والصعوبات التي تحول دون قيام دولة القانون والمؤسسات والعدالة للجميع”.