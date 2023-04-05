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أيّوب: كفى بحثًا عن مبرّرات لتأجيل الانتخابات البلدية

منذ 12 دقيقة
غادة أيوب

غادة أيوب

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أكّدت عضو تكتّل الجمهورية القوية النائبة غادة أيّوب أن، “لا مبرراً جديّاً لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الدعم الدولي من الناحية اللوجيستية من جهةٍ أولى، وتوفر المال من جهة ثانية”.

وأضافت أيّوب عبر “تويتر”، “كفى بحثاً عن مبررات لعدم إجرائها ولنحترم المهل القانونية للاستحقاقات الوطنية”.

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