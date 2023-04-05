أيّوب: كفى بحثًا عن مبرّرات لتأجيل الانتخابات البلدية

أكّدت عضو تكتّل الجمهورية القوية النائبة غادة أيّوب أن، “لا مبرراً جديّاً لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الدعم الدولي من الناحية اللوجيستية من جهةٍ أولى، وتوفر المال من جهة ثانية”.

وأضافت أيّوب عبر “تويتر”، “كفى بحثاً عن مبررات لعدم إجرائها ولنحترم المهل القانونية للاستحقاقات الوطنية”.

لا مبرر جدي لتأجيل #الانتخابات_البلدية والاختيارية في ظل الدعم الدولي من الناحية اللوجيستية من جهةٍ اولى، وتوفر المال من جهة ثانية. كفى بحثا عن مبررات لعدم اجرائها ولنحترم المهل القانونية للاستحقاقات الوطنية. #غادة_أيوب #الجمهورية_القوية https://t.co/ytEc3zLHx5 — Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 5, 2023