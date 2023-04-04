أيّوب: لا تسوية.. ولن ننتخب رئيسًا من 8 آذار

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيّوب رفض مواصفات رئيس للجمهورية من صفّ 8 آذار بغض النظر عن شخص رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لأنّ في ذلك تمديدًا للنهج السابق ما يعني تمديد الأزمة.

وإذ شدّدت في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، على وجوب انتخاب رئيس إنقاذيّ للبلد وليس رئيس تحدّ، اعتبرت أن فرنجية هو رئيس تحدّ لأنه مرشّح الثنائي الشيعي، مؤكدة أن القوات لن تبدّل موقفها لأنّها ثابتة على معايير ومواصفات رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أنّ الضمانات التي تُطلب من فرنجية تطبيقها تعجيزيّ لجهة الحياد وسلاح حزب الله وغيرهما، ولا يمكن لأيّ مرشح من 8 آذار تقديمها.

وعن الحوار بين القوات والتيار الوطني الحرّ، أشارت أيّوب إلى أن القوات لم تر أي تبدل في مواقف التيار أو في اصطفافاته، لذا لا يمكن أن تضع يدها بيده للوصول إلى تفاهمات معيّنة حول الرئاسة، قائلة: لا توجد أي بوادر لإجراء أي تسوية أو اتفاق مع التيار.