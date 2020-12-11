إتحاد جمعيات العائلات البيروتية: نحذر من استعادة أعراف أدت الى نشوب حرب أهلية

صدر عن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية البيان الاتي:

“يستنكر اتحاد جمعيات العائلات البيروتية التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الدستورية والتي يناط به إجراء استشارات نيابية غير ملزمة وتقديم تشكيلة الحكومة لرئيس الجمهورية الذي له حق الموافقة او عدم الموافقة عليها. إن إقدام رئيس الجمهورية على اعداد تشكيلة للحكومة وتقديمها لرئيس الحكومة هو مخالف للدستور ويدخل في اطار التطاول على صلاحيات رئيس الحكومة وتخطي دستور الطائف وتكريس بالممارسة لصلاحيات غير دستورية لرئيس الجمهورية.

إن اتحاد جمعيات العائلات البيروتية الذي يرفض المس بصلاحيات رئيس الحكومة يحذر من التمادي في الكيدية السياسية واستعادة أعراف أدت الى نشوب حرب أهلية، وكان آخر ارهاصات هذه المرحلة الادعاء على رئيس حكومة خلافاً للأصول الدستورية والقانونية، وكأن لا يكفي بيروت ما تعرضت له من خراب نتيجة انفجار المرفأ المشؤوم، لنصل بكل أسف الى هدم وتخريب ما تبقى من مؤسسات دستورية والأصول الواجب اتباعها في مخاطبتها ومساءلتها مما ينذر بمزيد من الانهيار على المستويات كافة.

ويذكر الاتحاد المسؤولين بضرورة معالجة الإنهيار الاقتصادي وتامين حاجات المواطنين الأساسية قبل أن ينهار الهيكل على الجميع، وعدم التلهي بالكيدية السياسية التي وسمت المرحلة بأبشع صور يمكن ان تقدم للبنانيين والعالم”.