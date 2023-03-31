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إثر اتّصال هاتفيّ.. قوى الأمن تُنقذ امرأة من تعنيف زوجها

منذ 41 دقيقة
هاتف ذكي- تعبيرية

هاتف ذكي- تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 26/03/2023، ورد اتصال إلى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن.

على الفور، وبعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس إلى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى:

ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري) الذي تبيّن أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها، وبتفتيش مكان إقامته، عُثِرَ على مسدّس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها حوالى /2/ كلغ، /59/ حبة مخدّرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره/1,357/ دولارًا أميركيًا و/4/ ملايين ليرة لبنانية، و/10،000/ ليرة سورية.

أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

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