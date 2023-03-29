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إثر الرياح العاصفة.. جولة على مزارعي البيوت البلاستيكيّة لتدارك المحاصيل

منذ 14 ثانية
البيوت البلاستيكية

البيوت البلاستيكية

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تابع رئيس “نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية” في لبنان حسین درویش الأضرار التي أصابت الخيم الزراعية في المناطق والقرى اللبنانية نتيجة المنخفض الجوي والرياح العاصفة.

وقام لهذه الغاية بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الزراعية في قرى منطقة البقاع الأوسط: طاريا، السعيدة، بريتال، حوش تل صفية، وحوش الرافقة، متفقدًا حجم الأضرار.

وأجرى الاتصالات اللازمة برؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العاملة مع المزارعين في الجنوب والشمال وجبل لبنان وعكار والبقاع وبعلبك الهرمل، مطلعًا منهم على حجم الأضرار والخسائر.

وطالب درويش وزارة الزراعة بـ “المسارعة لتكليف دوائر الوزارة في المحافظات التحرك رسميًا، والكشف الميداني على المشاريع الزراعية المعتمدة على الخيم البلاستيكية بشكل خاص وباقي المزروعات، وإحصاء الأضرار الناجمة والوقوف إلى جانب المزارعين، وتأمين التعويضات والمساعدات المادية والفنية اللازمة”.

وأكد “استعداد النقابة للقيام بما يلزم وتقديم المساعدة لفرق الكشف الرسمية بهدف إيصال الحقوق والمساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن لتدارك المحاصيل وإنقاذ ما يجب إنقاذه”.

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