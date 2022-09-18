الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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إجراءات مصرفية لتدارك عودة الاقتحامات

منذ ساعة واحدة
عناصر أمن يتجمعون عند مدخل مصرف "بلوم بنك"

عناصر أمن يتجمعون عند مدخل مصرف "بلوم بنك"

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أعلنت مصادر مصرفية في حديث لـ”الأنباء” أنّه خلال فترة الإغلاق، ستبحث إدارات المصارف في تدارك عودة الاقتحامات، ببعض الإجراءات الحمائية.

وتشمل هذه الإجراءات “الطلب إلى المودعين أخذ مواعيد مسبقة عبر صفحات المصارف، ونشر عناصر أمنية عند مداخل المصارف لمؤازرة عناصر الحماية الخاصة”.

لكن تبقى هناك مشكلة كبيرة تتمثل، بحسب المصادر المصرفية، بـ”الكوتا” المرتبطة بالدولار داخل المصارف، التي تعمل ضمن سقف معين من السحوبات يوميا.

وأشارت المصادر الى أنّ “المطلوب تدخّل المصرف المركزي لرفع قيمة “الكوتا” المعطاة للمصارف كي تستطيع الاستجابة لطلبات المودعين، وبما يسقط مبررات الاقتحام، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية وقضائية”.

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