"إجهاض" صفقة المطار.. و"الحزب" سارع لانتشال نفسه من "المستنقع"

مع كل “طلعة شمس” تتأكد المنظومة الحاكمة أنّ أرضية الدولة لم تعد أرضًا خصبة لزرع بذور الصفقات وقطف ثمار السمسرات بعيدًا عن مساءلة الناس والإعلام الحر في البلد، وما إجهاض فضيحة صفقة توسعة المطار سوى صفعة جديدة في هذا الإطار، سارع “حزب الله” إلى احتوائها بعد افتضاح أمرها بشكل فاقع أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، فعمل على تداركها وتطويق ذيولها بأن بادر إلى “لحس” توقيع وزيره علي حمية عن عقد التراضي، دافعاً إياه إلى الخروج بمؤتمر صحافي ليعلن بلسانه: “بناءً على طلب من الجهة التي أتشرف في تمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي “حزب الله”، وحسمًا للاختلاف الحاصل والجدل الحاصل أعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.

فبعدما فاحت روائح الفساد من هذه “الصفقة”، رأت مصادر مواكبة للقضية أنّ “حزب الله” لم يجد أمامه سوى المسارعة إلى انتشال نفسه من مستنقع الشبهات الذي أغرقه به حمية، عبر إجباره على إلغاء الصفقة بعد أقل من أسبوع على تفاخره بإنجازها “بالتراضي” من خارج إطار قانون الشراء العام، داعيةً إلى مواصلة الضغط “لإعادة النظر فوراً في صفقات أخرى كان قد مررها الوزير نفسه بالتراضي وأبرزها في مرفأ بيروت”.

أما على المستوى الخارجي، فعلّقت مصادر ديبلوماسية دولية على هذه الفضيحة، بالإعراب عن أسفها لحجم الترهل الحاصل في إدارة شؤون الدولة اللبنانية، مبديةً استغرابها لكيفية “إبرام عقد بهذه الخطورة وإلغائه بهذه البساطة” بوصفه مؤشراً إن دلّ على شيء فعلى تكريس وتعميق حالة “انعدام الثقة الدولية بشفافية المسؤولين في السلطة اللبنانية”.