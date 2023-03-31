إحباط تهريب كمية من المخدرات.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامّة، أنّه “بتاريخ 28-3-2023 وفي خلال تفتيش الزائرة (م. ش. من مواليد عام 1976) أثناء قدومها لزيارة ابنها نزيل سجن الموقوفين بجرم مخدرات في السجن المركزي في رومية، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف مغلّفة ومخبّأة بطريقة محترفة داخل جسد السّيّدة، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن”.

وأكّدت المديريّة أنّه: “تبيّن أنها كانت تنوي إدخال المواد المخدّرة بناء على طلب من ابنها”، وأنّ “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.