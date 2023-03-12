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إحباط محاولة انتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم

منذ 12 دقيقة
الرغبة بالانتحار- تعبيرية

الرغبة بالانتحار- تعبيرية

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تمكنت فجر اليوم عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني من إنقاذ مواطن في العقد الرابع كان يحاول الإنتحار برمي نفسه أمام السيارات المارة على المسلك الغربي لأوتوستراد نهر إبراهيم، ثم حاول إلقاء نفسه عن جسر بقاق الدين العقيبة كسروان، وبعدما قدم له العناصر الإسعافات اللازمة والتأكد أنه بحال صحية جيدة سلمته إلى ذويه.

وارتفعت، في الماضي القريب، حالات الانتحار بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم قدرة المواطنين على العيش لمتطلبات الحياة الباهظة، والتي تقضّ مضاجع معظم العائلات التي بات مدخولها لا يساوي شيئاً أمام حاجياتها.

في الأيام الماضية، سجلت 6 حالات انتحار: مواطن في دير الزهراني، آخر في الزرارية، في الوردانية، مواطن من داريا قتل زوجته وطفله ثم انتحر، شخص من الجنسية السورية في النبطية شنق نفسه لأسباب عائليّة، وسبقه شخص من ال عليق في يحمر على الانتحار، باطلاق النار على نفسه من خلال سلاح حربي أواخر العام الماضي وتكرّ السبحة في مناطق لبنانية عدّة أيضًا.

 

 

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