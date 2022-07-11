الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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إحدى الشركات قرّرت إيقاف مولداتها الكهربائية في هذه البلدة... فماذا حصل؟

منذ 31 دقيقة
المولدات الخاصة

المولدات الخاصة

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أقدم عدد من المواطنين في إهدن قرب كنيسة مار شربل، على إقفال الطريق العام احتجاجًا على قرار إحدى الشركات إيقاف مولداتها الكهربائية.

وأعلنت بلدية رغرتا – إهدن في بيان، رفضها رمي مسؤولية هذا الموضوع عليها، “اذ انها ساعدت ووفرت المحروقات في وقت الشح والازمات”.

واعتبرت انه ليس من واجبها توفير جباية فواتير اشتراكات المولدات، و”هي لم تحاسب اصحاب هذه المولدات ولم تصادر اي مولد كهربائي وتعاقب صاحبه عند عدم تقيده بتسعيرة الدولة”.

وقالت: “ان تصوير الموضوع وكأن هناك شراكة بين اصحاب المولدات والبلدية دفعنا الى وضع النقاط على الحروف، فنحن حاولنا وما نزال في ظل الشح المادي والظروف الاقتصادية الصعبة ايجاد حل بديل عن هذه الشركة في زغرتا واهدن”.

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