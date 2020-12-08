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إخبار ضد وزيري أشغال وبلديات بجرم التسبب بسقوط ضحايا على طريق المطار

منذ ساعة واحدة
قضاء

قضاء

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على اثر الحوادث الأليمة المتكررة على أوتوستراد الموت المتمثل بطريق المطار والتي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء نتيجة الإهمال، تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، عمر عارف الكوش، سوسن مراد، ميشال فلاح، ماي البغدادي و مازن عاكوم بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد كل من وزيري الأشغال المتعاقبين منذ العام 2018 وحتى تاريخه وهما : الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزير الحالي ميشال نجار وكافة البلديات صاحبة الصلاحيات (إتحاد بلديات الضاحية، بلدية الغبيري، بلدية الشياح، بلدية برج البراجنة) بجرائم القتل نتيجة الإهمال وقلة الإحتراز ومخالفة الأنظمة والقوانين سنداً للمواد 564 /595/599 عقوبات.

وطلب المحامون من جانب النيابة إحالة الإخبار الراهن للمرجع المختص لإجراء التحقيقات اللازمة مع المدعى عليهم تمهيداً لتوقيف من يجب وإحالتهم على القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم وإدانتهم، على أن يصار الى نشر الحكم على نفقتهم في الصحف المحلية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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