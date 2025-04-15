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إدارة السير تعلن عن تعديل آلية حجز المواعيد

منذ 59 ثانية
هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بتعديل آلية حجز المواعيد على المنصة المخصصة لهذه الغاية، الامر الذي بات يسمح للمواطنين الراغبين بإنجاز المعاملات بأنفسهم بحجز الموعد بشكل مباشر من قبلهم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل دون الحاجة الى توكيل احد عنهم (عبر الضغط على تنفيذ الخدمة بحضور صاحب العلاقة شخصّيًا) وذلك لتنفيذ معاملاتهم بالمركز الرئيسي في الدكوانة.

وذكّرت المصلحة المواطنين ان يوم الاثنين من كلّ اسبوع مخصص حصراً للراغبين بإتمام معاملاتهم بأنفسهم، وانّ الادارة تشدّد على انها لن تتمكن من انجاز اية معاملة دون حجز موعد مسبق لها على المنصة في حال تطلبها ذلك.

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