إرشادات للمزارعين مع اشتداد موجة الصقيع!

دعت “نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية” في بيان، المزارعين إلى “ضرورة التنبه وأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للحفاظ على الخيم البلاستيكية والمحاصيل الزراعية للتخفيف من الأضرار التي يمكن أن تتعرض لها من جراء اشتداد محتمل للعاصفة خلال اليومين المقبلين، والاتصال بها على الرقم 70430221 عند اللزوم”.

وطلبت من المزارعين اتباع الإرشادات التالية: “تدعيم الخيم البلاستيكية من الداخل، إغلاق أبواب ونوافذ الخيم بشكل محكم مع مراعاة التبدلات المناخية حسب كل منطقة، جرف السواقي أمام الخيم لتجنب دخول المياه الى الداخل، للحفاظ عليها من الضرر والإنهيار”.

وأعلنت أنها “باشرت اتصالاتها مع أجهزة وزارة الزراعة في المحافظات عبر لجانها النقابية في مختلف المناطق اللبنانية للوقوف معها على المستجدات”.

وأكدت “جهوزيتها للمتابعة مع الوزارات والمراجع والجهات المعنية لاستنفارها، وتجهيز ما يلزم لتقديم المساعدة والخدمات اللازمة للمزارعين وعدم تركهم لوحدهم في مواجهة العاصفة وأضرارها”.