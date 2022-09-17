إسرائيل تحذر.. تهديدات نصر الله ستعود بالضرر على الشعب اللبناني

حذّر مسؤول عسكري إسرائيلي حزب الله، من أنه إذا قام بتنفيذ تهديداته بمهاجمة إسرائيل، فسيواجه ردًا قاسيًا.

ونقل موقع “إيران إنترناشيونال” عن المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله إن: “إسرائيل تواصل في هذه الأيام، المحادثات لترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان”.

وأضاف أن “أولوية بلاده هو الحل الدبلوماسي وليس العسكري”.

ووفقا للمسؤول الإسرائيلي، “إن تهديدات حزب الله ستعود بالضرر أولًا على الشعب اللبناني واقتصاد واستقرار لبنان”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد حذر من أن قيام إسرائيل باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر.

وقال نصر الله خلال إحياء أربعينيّة الحسين في بعلبك: “نحن لسنا جزءاً من المفاوضات بشأن ترسيم الحدود وعيننا كلها على كاريش وصواريخنا كذلك”.