الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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إشكال بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين أمام قصر العدل في بيروت

منذ 37 دقيقة
قصر العدل في بيروت

قصر العدل في بيروت

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قام عدد من المحتجين بتحرك أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ملف اقتحامات المصارف، ووقع إشكال مع القوى الأمنية وأدى إلى تدافع بين الطرفين.

وخلق اقتحام عدد من المصارف اللبنانية واحتجاز رهائن فيها أزمة جديدة في البلاد في ظل تكرار مشهد الاقتحام على مدار الأيام الماضية من جهة، وإصرار المصارف على فرض قيود على سحب المودعين لأموالهم من جهة أخرى، إضافة إلى عدم إقرار السلطات خطة التعافي التي أعلنتها من قبل.

وتكررت عمليات اقتحام مصارف لبنانية خلال الأيام الماضية إذ اقتحم مودعون أكثر من 7 بنوك حيث تم اقتحام البنك اللبناني الفرنسي” فرع المريجة ومصرف “بلوم بنك” فرع الكونكورد. كما تم اقتحام البنك اللبناني الفرنسي فرعي الكفاءات والحمرا، وبنك لبنان والخليج في الرملة البيضاء.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تم اقتحام بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة من قبل أحد المودعين حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول إليه.

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