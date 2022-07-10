الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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إشكال في إهدن.. وهذا ما أوضحته البلديّة

منذ 54 دقيقة
شكا

شكا

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انطلق “دليل السهر” في إهدن هذا “الويك اند” بسهرة في الهواء الطلق في ساحة الميدان، نظمتها Ehden seasons.

وقالت المهندسة مارينا فنيانوس المسؤولة عن هذه الرزنامة إن السهرة جمعت أكثر من ألف شخص من مختلف الفئات العمرية على أصداء بلدية زغرتا – اهدن.

أضافت: “انطلق قوياً دليل السهر في اهدن هذا الويك اند، فمن موعد ناجح مع الطرب والقدود بحفلة احياها الفنان شادي جميل في ديوان قصر المازة، الى سهرة في الهواء الطلق على ساحة الميدان نظمتها Ehden seasons”.

واشارت الى أنه جرى اقفال الطريق من الساعة العاشرة ليلا حتى الواحدة فجرا، وطغت الاجواء المميزة على وقائع السهرة.

إشارة الى أن الهدف كان تفعيل الحركة السياحية في اهدن واحياء دورة العمل لدى اصحاب المرابع والمطاعم ولتعريف السياح على ايقاع الليل الاهدني.

من جهة أخرى، أفادت اللجنة المنظمة لمواعيد “صيف اهدن” أن “ما جرى تداوله عن اشكالات دامية رافقت حفلة ساحة الميدان مبالغ به، اذ لا يجوز اعتبار حالة سكر فردية حاولت افتعال بعض الفوضى، جرى تطويقها بدقائق، اشكالا داميا”.

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