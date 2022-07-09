السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إشكال في طرابلس يسفر عن وقوع قتيل

منذ 33 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

عمد أحد الأشخاص في ساحة النجمة- طرابلس، الى فتح قنبلة في مكان إشكال الذي وقع منذ بعض الوقت.

وتعمل وحدات الجيش التي طوّقت المكان على التعامل مع الشخص.

وكان قد توفي الشاب “د. ب.”، بعد ظهر السبت 9 تموز، متأثراً بإصابته جرّاء إشكال وإطلاق النار حصل بين عائلتين في صف البلاط – طرابلس، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

وتسود حالة من التوتر في المنطقة بعد خبر وفاة الشاب، في حين استدعى الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف السيطرة على الوضع وملاحقة متسبّبي الإشكال.

في سياق آخر، استفاقت مدينة طرابلس صباح يوم عيد الاضحى 9 تموز على جريمة مروّعة بعدما قتل شاب شقيقه بالرصاص.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو “ع.ر.ه” على اطلاق النار باتجاه شقيقه “ك.ه” مما أدى الى وفاته على الفور في محلة رأس الصخر – طرابلس، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة الى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة.

وتشير المعلومات إلى فرار القاتل الى جهة مجهولة.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

جمعية الصناعيين عن حريق زفتا: عدم تجهيز الدفاع المدني حال دون إخماده سريعًا
رئيس الجمهورية ميشال عون
عون معزّيًا بـ"آبي": كان داعمًا لقضايا لبنان
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية تدين اغتيال آبي: خسارة للأسرة الدولية كافة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد