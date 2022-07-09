إشكال في طرابلس يسفر عن وقوع قتيل

عمد أحد الأشخاص في ساحة النجمة- طرابلس، الى فتح قنبلة في مكان إشكال الذي وقع منذ بعض الوقت.

وتعمل وحدات الجيش التي طوّقت المكان على التعامل مع الشخص.

وكان قد توفي الشاب “د. ب.”، بعد ظهر السبت 9 تموز، متأثراً بإصابته جرّاء إشكال وإطلاق النار حصل بين عائلتين في صف البلاط – طرابلس، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين.

وتسود حالة من التوتر في المنطقة بعد خبر وفاة الشاب، في حين استدعى الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى المنطقة بهدف السيطرة على الوضع وملاحقة متسبّبي الإشكال.

في سياق آخر، استفاقت مدينة طرابلس صباح يوم عيد الاضحى 9 تموز على جريمة مروّعة بعدما قتل شاب شقيقه بالرصاص.

وفي التفاصيل، أقدم المدعو “ع.ر.ه” على اطلاق النار باتجاه شقيقه “ك.ه” مما أدى الى وفاته على الفور في محلة رأس الصخر – طرابلس، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة الى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة.

وتشير المعلومات إلى فرار القاتل الى جهة مجهولة.