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إصابة جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان!

منذ ساعة واحدة
كوموندوز من الجيش الاسرائيلي

كوموندوز من الجيش الاسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وكانت قد أكدت رئيس مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، كابتن أيلا، يوم أمس الجمعة، عبر حسابها على “إكس”، أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عملياتها الدفاعية في عدة جبهات. وقالت كابتن أيلا، “في القيادة الشمالية، تواصل القوات الإسرائيلية أعمالها لحماية بلدات الجليل، حيث تنتشر القوات الإسرائيلية على طول الحدود وأيضًا في خمس نقاط داخل جنوب لبنان”.

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