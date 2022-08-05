إضراب القطاع العام يحكم قبضته على قروض مصرف الإسكان

مع دخول إضراب القطاع العام شهره الثاني، تتراكم الخسائر اليومية على خزينة الدولة بالمليارات مع كل يوم إضافي من إقفال ‏مؤسسات القطاع العام وإداراته ودوائره… والأضرار تصيب هيكل القطاعات الاقتصادية بكل مقوّماتها، أما الحلول فتنتظر حماسة مَن ‏بيده القرار‎…‎

وليس مصرف الإسكان سوى واحد من المتضرّرين من هذا الإضراب، إذ لا تزال طلبات طالبي الحصول على قرض من المصرف ‏إن كان للسكن أو للترميم أم للطاقة الشمسيّة، عالقة عند إضراب القطاع العام المفتوح، بما يمنعهم من تأمين المستندات الضروريّة ‏المطلوبة‎…‎

وفي السياق، تُفيد مصادر معنيّة “المركزية” أن عدد زوّار الموقع الإلكتروني التابع لمصرف الإسكان، بلغ 170 ألفاً ما يدلّ على أنه ‏‏”لا يوجد أي خلل في عمل الموقع الإلكتروني، إنما ما يؤخّر طلبات الحصول على قرض من مصرف الإسكان، هو إضراب موظفي ‏القطاع العام الذي بدأ بعد نحو أسبوع من إطلاق الموقع الإلكتروني المذكور… وقد دخل الإضراب أسبوعه السابع ما يمنع على طالب ‏القرض إنجاز الأوراق الثبوتيّة المطلوبة لاكتمال ملف الطلب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإفادة العقارية، رخصة إسكان ‏مصادق عليها، إفادة اتفاق وتخطيط، إفادة نَفي ملكيّة، إخراج قيد فردي وعائلي، سجل عدلي، وإفادة راتب من صندوق الضمان ‏الاجتماعي‎…”.‎

وتُلفت إلى أن “كل تلك الأوراق أساسية وضروريّة توجب على طالب القرض تقديمها لمصرف الإسكان للبت بها، إذ لا يكفي أن ينشر ‏طالب القرض المعلومات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمصرف فقط، بل عليه تسليم الأوراق الثبوتية للتحقق من المعلومات ‏الواردة على الموقع، لا سيما ما يتعلق بإثبات أن طالب القرض هو لبناني‎”.‎

‎… ‎بفعل إضراب إدارات ودوائر القطاع العام ومؤسساته، كل تلك المستندات لا تزال عالقة ويعجز طالبو الحصول على القرض ‏تأمينها، ما يعرقل عملية تسيير الطلبات، فهل يُنصَف موظفو القطاع العام، كي يُنصَف الاقتصاد ومؤسساته وقطاعاته؟‎!‎