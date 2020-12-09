إضراب عام الأربعاء… “بداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم”

دعا الاتحاد العمالي العام اللبنانيين إلى إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 16 الحالي كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم

وقال رئيسه بشارة الاسمر: بدل السعي الجدي لاسترجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد المتمادي ها هي حكومتنا تتجه بإصرار لرفع الدعم عن الخبز باستناء الخبز العربي وسترفع الدعم عن المحروقات بنسبة 40 إلى 60% تمهيداًلرفعه كلياً

واضاف لا يزال السياسيون والرئيس المكلّف يماطلون بتشكيل الحكومة رغم انها الممرّ الوحيد للحصول على أي دعم دولي للبنان.

وكان نقيب الافران والمخابز علي ابراهيم، اشار إلى أن “رغيف الخبز العربي ممنوع المس به ولن يكون هناك أزمة خبز، وسيكون هناك خطوات تصعيدية في هذا الاطار بحال اي خطوة نحو رفع الدعم”، ولفت الى ان “رفع الدعم عن طحين افران المناقيش تم بته، وهذه الافران بدأ ينفذ عندها الطحين”، في حين أعلن وزير الصحة حمد حسن ان ترشيد الدعم يجب ان يكون بشكل مدروس مع عدم المس بأدوية الامراض المزمنة والمستعصية، موضحاً ان رفع الدعم لن يمس كل الادوية وذلك من أجل الطبقة الفقيرة أما الطبقة الميسورة فسيكون امامها خيارات.