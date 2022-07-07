إطلاق مشروع المسارات السياحية السبعة في زحلة

أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان إلى ان “كلُّ مبادرة مهما كان حجمُها هدفُها الإنماء والخدمة العامة والتطوير والتحسين، هي مبادرة مشكورة ومُرحَّبٌ بها، خصوصاً إذا وُظِّفت من أجل المجتمع الأهلي، ونُفِّذت بواسطةِ فكرِ الشباب المحلّي وعطاءاتِهم وخبراتِهم المصقولة بالتدريبِ والتأهيل”.

كلام بوشكيان جاء خلال حفل إطلاق مشروع المسارات السياحية السبعة الذي اطلقته بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بهدف تعزيز وتنشيط السياحة المحلية لابراز مميزات زحلة التراثية، الاثرية،الدينية، والمازة الزحلاوية بحضور ممثّلي المنظمات الدولية غير الحكومية، رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب وأعضاء المجلس البلدي، والأدلّاء السياحيّين الجدد.

وأضاف بوشكيان: “هذه الخطوة السياحية بالتنسيقٍ بين بلدية زحلة والمنظّمات الدولية المانحة وبمظلّة وزارة السياحة وبتمويل من صندوق مايوركي للتعاون، مهمّة جدّاً لمجموعة الشباب الذين تطوَّعوا وأعطوا وقتَهم وعلمَهم وثقافتَهم لمواكبة المجموعات السياحية الزائرة لمدينة زحلة والقضاء والتوّاقة إلى التعرّف على تاريخِها وحضارتِها وميزتِها. إنّني أُثمِّن التفاني والرقي الذي يتحلّى به شبابُنا المُتفاني في حبِّه لمدينته وبالتالي لبيئتِه واهلِه وأصدقائِه ومعارِفه”.

وتابع: “إن عملُهم القيادي يتطلب سعةَ معرِفة واطّلاع وثقافة تاريخيّة ومعاصِرة. كما يساعد عملُهم بجذبُ السيّاح نحو المدينة التي تُعتبر أصلاً من أهمِّ المواقع السياحية البقاعية واللبنانية، بوجود أبنائِها الأصيلين والمِضيافين والمُحافطين على علاقاتِ الودّ والجيرة والإلفة مع الجيرة في المدن والبلدات والقرى المتاخِمة لزحلة. هذا هو لبنان الانفتاح بصيغته الفريدة، لبنان العيش المشترك. لذلك دعاه قداسةُ البابا القديس يوحنا بولس الثاني لبنانَ الرسالة وملتقى الحضارات ومختبر لتعايشِ الأديان السماويّة”.

وقال: “يهمُّني أن أُشيدَ أمامَكم بالجهودِ التي يبذُلها رئيسُ البلدية الصديق العزيز المهندس أسعد زغيب والأصدقاء أعضاء المجلس البلدي للابقاء على الرونق والتألّق الذي تتحلّى به زحلة عروسةَ البقاع. كما أوجِّه تحيّة باسمي وباسم الحاضرين الى أهل القطاع السياحي الذين حرّكوا الاقتصاد.”

وختم مرحباً بالحضور في مدينة العرايش، وبالمنظّمات غير الحكومية التي تدعم برامج تنموية وتدريبية متخصّصة تفيد المجتمع”.

بدوره، أشار رئيس البلدية اسعد زغيب ان البلدية “استطاعت تدريب أدلاء سياحيين يعرفون تاريخ المدينة ولدينا مهرجاناتنا التي خصصناها للشباب والاولاد. كما ان زحلة اشتهرت بين مجموعة الدولة gastronomic وصولا الى الخمارات لتصنيع العرق والنبيذ والسياحة، وهذا المشروع يغطي معظم انواع السياحة ويلبي كل الاهتمامات والفئات والاعمار ويتكيف مع كل الميزانيات واوقات الزيارة او الاقامة في زحلة”.

ولفت زغيب الى اهمية هذا المشروع بالسياحة الداخلية الذي يسلط الضوء على مدينة زحلة التي تختزن حقبات تاريخية لذلك كانت فكرة تدريب ادلاء سياحيين لمساعدة السياح بالتنقل بين شوارع المدينة وازقتها وجرودها وكرومها ومنتزاهاتها”.

وأضاف: “تتميز زحلة بكرومها، ووسطها السياحي والتجاري، وابنيتها التراثية وسياحتها الدينية الاسلامية المسيحية، كل هذه هي من ضمن مشروع تنمية السياحة المحلية، وهو مشروع خطط له الشركاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المكتب التقني لبلديات لبنان، لجنة البلديات واتحاد البلديات الممول من صندوق مايوركي للتعاون، الذي يقوم على تخطيط مسارات سياحية تشمل كل النطاق البلدي الزحلي من المعلقة للكرك لوادي العرايش إلى تعنايل”.

وأكدت مديرة المشروع الإعلامية دانيال خياط ان “المشروع يقوم على توسعة الاماكن السياحية عبر تصميم مسارات تغطي كامل النطاق البلدي. والهدف منه هو تعزيز وتنشيط السياحة المحلية لابراز مميزات زحلة، ويخلق فرص عمل من خلال تدريب ادلاء محليين يقومون بالتسويق لهذه المسارات لمرافقة السواح على هذه المسارات، ويخلقون نشاطات على صعيد المجتمع المحلي”.