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إطلاق نار على إمام مسجد في سبلين.. والجماعة الإسلامية تستنكر

منذ 6 دقائق
إمام مسجد "ناجي العلي" في سبلين في إقليم الخروب - الشوف "الشيخ خالد يحيى"

إمام مسجد "ناجي العلي" في سبلين في إقليم الخروب - الشوف "الشيخ خالد يحيى"

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تعرّض إمام مسجد “ناجي العلي” في سبلين في إقليم الخروب – الشوف، الشيخ خالد يحيى، لإطلاق نار على أثر إشكال حصل أمام المسجد.

وفي التفاصيل، أنّ إشكالاً حصل أمام المسجد ما دفع الشيخ للخروج وإبعاد المتشاجرين عن باب المسجد فقام أحد الأشخاص بسحب سلاحه وإطلاق النار بشكل مباشر على قدم الشيخ اليسرى.

وتمّ نقل الشيخ إلى قسم الطوارئ في مستشفى غسان حمود في صيدا حيث يتلقّى العلاج.

من جهتها، استنكرت الجماعة الإسلامية في جبل لبنان، في بيان، “الاعتداء السافر” على خطيب وإمام مسجد ناجي العلي في سبلين الشيخ خالد يحيى.

وطالبت الجماعة الإسلامية الأجهزة الأمنية “اعتقال الفاعل الذي اطلق النار على الشيخ حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها”.

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