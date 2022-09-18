الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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إعلان هام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات!

منذ 40 دقيقة
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان جاء فيه، “نظرا لنفاذ بعض المستلزمات الاساسية للعمل لا سيما رخص السير ولوحات التسجيل الآمنة تعلن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل السيارات لهذا الاسبوع”.

واعتذرت الهيئة “عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات”.

وتابعت، “على أن تفتح الهيئة ابوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الاسبوع لكافة معاملات السوق ونهار الخميس لإجراء كافة انواع الكشف الميكانيكي على الآليات”.

واستكملت، “تجرى امتحانات السوق نهاري الاربعاء والخميس كالمعتاد”.

وختمت البيان بالقول، “على أن يتم اصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه”.

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