أخبار لبنان

إقفال بعض محطات المحروقات في الضاحية الجنوبية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أقفلت بعض محطات المحروقات في الضاحية الجنوبية، مساء الجمعة.

المزيد من الأخبار

لبنان في صلب الانهيار المالي.. والحريري «زَي ما هيِّي» وإلّا

ضبط شاحنة كبيرة من حبوب الكابتغون في المصنع

من سيتعب أولا.. السلطة أم الشعب؟

توزير باسيل أهم من إنقاذ لبنان؟

ويعتمد البعض الآخر مبدأ التقنين، وذلك بعدما توجهت نقابتا أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج في لبنان وموزعو المحروقات، في بيان، إلى الرأي العام اللبناني، قال فيها أصحابها أنهم مستمرون ببيع المحروقات حتى نفاد الكمية الموجودة في الأسواق.

 

واشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى “أن 60 في المئة من محطات لبنان نفدت لديها المحروقات وأقفلت، في حين أن 40 في المئة فقط تستمر ببيع المحروقات. وشدد على أن الكمية الموجودة في الأسواق تكفي ليومين فقط.​

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

توزير باسيل أهم من إنقاذ لبنان؟

أخبار لبنان

حزب الله والتيار يرتكبان الخطأ الكبير

أخبار لبنان

تحذير من نفاد مخزون الوقود.. و “جعجع” يحذر من اندلاع اضطرابات اجتماعية

أخبار لبنان

48 ساعة مفصلية أمام لبنان اليوم… والثوار يستعدون لـ”أحد الإصرار”

أخبار لبنان

أستاذ جامعي “عوني” يصف سيدات الثورة بـ “العاهرات والسافلات…

أخبار لبنان

بين اميركا وحزب الله: “الحريري كبش المحرقة”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More