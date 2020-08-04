إقفال عدلية المتن ليومين بعد إصابة موظف فيها بفيروس كورونا

قصر العدل
قصر العدل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تقرر إقفال قصر العدل – جديدة المتن يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 آب الحالي بعدما تبين أن أحد موظفي قلم محكمة الاستئناف في قصر عدل جديدة المتن جاءت نتيجة فحص كورونا لديه إيجابية.

وأصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري القرار الآتي:

” بعدما تبين أن أحد موظفي قلم محكمة الإستئناف في قصر عدل جديدة المتن قد جاءت نتيجة فحص كورونا لديه إيجابية، تقرر إقفال قصر العدل المذكور يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 آب الجاري، وذلك بانتظار صدور قرار عن مجلس القضاء الأعلى بشأن باقي أيام هذا الاسبوع.”
وسيتم تعقيم المبنى خلال يومي الإقفال”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بالفيديو – في لبنان… كارولين منصور “متهمة” بإصابتها…

شعبة المعلومات تلقي القبض على عصابة ثانية تنشط في مجال سرقة السيارات

البيانات الجمركية في معهد البحوث الصناعية عن شهر تموز

بلدية الطيبة مرجعيون: نتيجة PCR إيجابية وعلى المخالطين البلاغ