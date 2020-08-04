إقفال عدلية المتن ليومين بعد إصابة موظف فيها بفيروس كورونا

تقرر إقفال قصر العدل – جديدة المتن يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 آب الحالي بعدما تبين أن أحد موظفي قلم محكمة الاستئناف في قصر عدل جديدة المتن جاءت نتيجة فحص كورونا لديه إيجابية.

وأصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري القرار الآتي:

” بعدما تبين أن أحد موظفي قلم محكمة الإستئناف في قصر عدل جديدة المتن قد جاءت نتيجة فحص كورونا لديه إيجابية، تقرر إقفال قصر العدل المذكور يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 آب الجاري، وذلك بانتظار صدور قرار عن مجلس القضاء الأعلى بشأن باقي أيام هذا الاسبوع.”

وسيتم تعقيم المبنى خلال يومي الإقفال”.