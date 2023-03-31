إليكم أبرز "أسرار" الصحف المحليّة!

جاء في أسرار الصحف المحليّة الصادرة اليوم الجمعة:

النهار

لا تزال التفسيرات مستمرة حول تجاهل موفدة دولة كبيرة عددًا من القيادات السياسية والروحية خلال زيارتها الأخيرة للبنان.

لوحظت كثرة تجار الدواء عبر شرائه من بعض الدول المجاورة وترويجه من دون رقيب أو حسيب في معظم المناطق اللبنانية.

أدرجت أوساط مقربة من وزير سابق يتم التداول باسمه لرئاسة الجمهورية الكلام عن التزامات مزعومة قدمها إلى جهات سياسية وازنة في إطار الحرب الاستباقية لإطاحة أي إحتمال جدي.

ينقل أن سفيرة دولة كبرى، لن تغادر مركز عملها الجديد قبل انتخاب الرئيس العتيد، ولقاءاتها مع المرجعيات السياسية يأتي معظمها بعيدًا عن الأضواء لدقة المرحلة لبنانيًا وخارجيًا.

علم أن شخصية شيعية من قضاء جبيل، مقربة من رئيس جمهورية سابق، شاركت في إفطار في القضاء أقامه نائب ماروني بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة واستحقاقاتها.

الجمهورية

صارَح سفير دولة عربية مسؤولا كبيراً بقوله: أصدقاؤنا اللبنانيون يبالغون في تقدير موقفنا، أقسم أمامك أننا حزينون لِما أصاب لبنان ورغبتنا كبيرة جداً في أن يتعافى، لكننا حزينون لأنّ اللبنانيين لا يراعون مصلحة بلدهم.

نقل عن رئيس حزب وسطي قوله: أول طريق علاج الأزمة المالية هو إلقاء القبض على مَن نصّبوا أنفسهم محللين، وظيفتهم تخويف الناس وتوقّع انهيارات متتالية لليرة.

اعتبر أحد الوزراء أنّ سياسات رئيس دولة عربية كبرى أحدثت تغييراً استراتيجيًا صَبّ في مصلحة الاعتدال.

اللواء

في مجالس روحية يُسجَّل “عتب صامت” على مرجعية روحية، كان لها دور لافت في إثارة قضية، لم تكن بالحجم الذي يستأهل هذا الدور..

بات بحكم المؤكد لدى مرجع كبير أن الخلاف يتفاقم داخل تكتل معروف على خلفية نقاط عدّة، ليس آخرها النبرة الخطابية غير المفهومة..

تمضي عاصمتان فاعلتان في الإقليم في ترتيب أوراق المرحلة المقبلة، على طريقة “استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان”..

نداء الوطن

أبلغ أحد المرشحين المطروحين أنه سيقوم بجولة على الحلفاء لحسم الأمور ولن ينسحب من السباق قبل التأكد من إبرام تسوية ترضي فريقه.

تبين أنّ أكثر من حزب يعدّ العدة للانتخابات البلدية وكأنها ستجرى في موعدها وقد تمّ تشكيل لجان مناطق استعداداً للاستحقاق.

لوحظ غياب سفير دولة بارزة عن الحراك الرئاسي ما فسّر على أنّ الحسم الرئاسي لا يزال بعيد المنال.

الأنباء

رغم الخلافات الواضحة بين عدد من القوى السياسية ومرجع سياسي، إلا أن الجميع يُقر بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه المرجع في ظل غياب تام لدور أي طرف آخر.

تكشفت خيوط وعناصر شبكة مترابطة عملت لفترة طويلة على بث الأكاذيب واختلاق الفبركات بحق مؤسسات وجهات محددة، وقد بدأ ينفرط عقدها تباعاً.