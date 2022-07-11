الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

منذ 14 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ويستمر على هذا النحو في الايام المقبلة من دون تغيير كبير في الاحوال الجوية قريباً، وقد يتحول اكثر حار بدءا من ١٧ الشهر الحالي.

في التفاصيل:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة بقاعا بين ١٧ و٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة.
٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الثلاثاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا ١٦ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و٤٥كم/س

الثلاثاء: طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٥كم/س.

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