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إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

منذ 50 دقيقة
تراكم الثلوج

تراكم الثلوج

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أعلن التحكم المروري، اليوم السبت، عن قطع طريق سير الضنية الهرمل بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد ليلاً.

وقد ناشدت الجهات المعنية السائقين توخي الحذر والامتناع عن سلوك الطرق الجبلية التي تشهد إقفالًا بفعل الطقس العاصف، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة تعمل على إعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن.

كما تم الإعلان عن قطع طريق العاقورة حدث بعلبك نتيجة تراكم الثلوج.

من جهة أخرى، أفاد التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة و ضهر البيدر سالكتان أمام جميع المركبات.

كما تم الإشارة إلى أن طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة أيضًا بسبب تراكم الثلوج.

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