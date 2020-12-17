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إليكم الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

منذ 9 دقائق
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أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
– عيناتا – الارز.
– كفرذبيان – حدث بعلبك.
– افقا العاقورة.

وما زال لبنان يتأثر بمنخفض جوي ممطر يترافق مع رياح قوية وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد وانخفاض بدرجات الحرارة. ويستمر تأثيره لغاية يوم الخميس المقبل ليعود وينكفئ يوم الجمعة.

الاربعاء: غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة احيانا وتتساقط حبات البرد والثلوج على ١٩٠٠م وتنخفض الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و١٩ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٢ درجة الرياح جنوبية قوية ٦٠كم/س.

الخميس: متقلب مع امطار محلية احيانا والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١٣ و١٩ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و١٢ درجة الرياح شمالية معتدلة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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