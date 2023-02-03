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إليكم تفاصيل آليّة الدّفع في السوبرماركت

منذ ساعتين
سوبرماركت

سوبرماركت

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أشار نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أن قرار تسعير السلع بالدولار لم يصدر بعد وقد يتأخر عن الاثنين، متوقعاً “أن يدخل حيّز التنفيذ في أي يوم من الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن يصدر رسميًّا عن وزير الاقتصاد أمين سلام”.

وأكّد فهد، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، ألا تأثير لهذا القرار على آلية الدفع سواء اختار المواطن أن يسدد الفاتورة بالليرة اللبنانية أو عبر البطاقة المصرفية على قاعدة 50 في المئة نقداً و50 في المئة بطاقة، كما للمواطنين الحرية بالدفع بالدولار الكاش أو عبر البطاقة الفريش.

وشرح فهد أنّ السوبرماركت سيستخدم سعر الصرف المعتمد يوميًّا على أن يكون ذلك معلناً بشكل واضح داخل السوبرماركت وعلى الصناديق والفاتورة، لافتاً إلى أن كل نقطة بيع ستعتمد سعر الصرف الذي تراه مناسباً، الأمر الذي سيخلق نوعاً من المنافسة بحيث سيتمّ اللجوء إلى خفض السعر من أجل استقطاب الزبائن.

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