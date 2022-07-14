إليكم تفاصيل أحوال الطقس في الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو هذا الاسبوع بدون تغيير يذكر في الاحوال الجوية.

ثم ترتفع درجات الحرارة، من منتصف الشهر الحالي، خاصة على الجبال وفي الداخل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة.

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الجمعة : طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

السبت : طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س