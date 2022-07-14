الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل أحوال الطقس في الأيام المقبلة

منذ دقيقتين
توقعات الطقس

توقعات الطقس

A A A
طباعة المقال

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو هذا الاسبوع بدون تغيير يذكر في الاحوال الجوية.

ثم ترتفع درجات الحرارة، من منتصف الشهر الحالي، خاصة على الجبال وفي الداخل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٨ و ٢٦ درجة.
٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الجمعة : طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلةوتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

السبت : طقس مشمس الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف محلي على الجبال والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة ساحلا ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

    المزيد من أخبار لبنان

    فادي كرم
    كرم: اللبنانيون يتأمّلون فك أسرهم من يد المفاوض الإيراني
    المحلل السياسي وجدي العريضي
    العريضي لصوت بيروت: اللعبة في لبنان مفتوحة على كافة الاحتمالات.. و الاتي اعظم
    السياحة في لبنان
    تطوّر السياحة في الفترة المقبلة.. سيّاح أوروبيون ويابانيون في لبنان قريبا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    تريد بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها
    أم تبيع رضيعها مقابل 3600 دولار لإجراء عملية تجميل