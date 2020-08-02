إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة… والحرارة إلى انخفاض

انحسرت موجة الحر التي سيطرت على المناطق اللبنانية في الأيام الأخيرة لتعود الحرارة وتنخفض في الأيام المقبلة.

ويسيطر طقس اعتيادي من جديد على المنطقة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة لتبقى نسبياً مستقرة في الأيام المقبلة، فيما تنشط تيارات جنوبية غربية رطبة ما يؤدي الى تشكل الضباب على سلسلة الجبال الغربية وبخاصة القريبة منها من السواحل.

الأحد :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣١ درجة، بقاعا بين ١٤ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٨ و ٢٧ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب تتحول غائمة جزئيا مع تشكل الضباب

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٤٥ كم/س

٤- الرطوبة ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨

الأثنين: طقس صيفي اعتيادي والحرارة المتوقعة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع تشكل الضباب

الثلاثاء: طقس صيفي اعتيادي والحرارة المتوقعة ساحلا مستقرة بين ٢٤ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٨ و ٣٥ درجة اما على ال ١٠٠٠م تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئياً مع تشكل الضباب.