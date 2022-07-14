إنفجار المرفأ.. شركة أميركية مُطالبة بتعويضات تقدّر بربع مليار دولار

نفت شركة أميركية يطالبها متضرّرون من انفجار مرفأ بيروت بتعويضات قدرها ربع مليار دولار أي مسؤولية لها عن الكارثة.

وأعلنت مجموعة “تي.جي.اس” الأميركية – النروجية للخدمات الجيوفيزيائية أنها على علم بالدعوى القضائية المقامة ضدّها أمام محكمة في ولاية تكساس والتي تقدّم بها تسعة أشخاص كلّهم أميركيون، لكنّها قالت إنها لم تتبلّغ رسميا بعد بالشكوى.

وجاء في بيان أصدرته “تي.جي.اس” ليل الأربعاء “ننفي صحة كل المزاعم المدرجة في الدعوى ونعتزم الدفاع بقوة عن هذه المسألة في المحكمة”.

وتملك المجموعة شركة “سبكتروم جيو” للمسح الزلزالي التي استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة روسوس.

وأعلنت منظمة “المحاسبة الآن” التي تعرّف عن نفسها بأنها مؤسسة سويسرية تعمل على دعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس.

وبحسب المنظمة، فإن شركة سبكتروم “أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية إنما المريبة مع وزارة الطاقة في لبنان” لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها الى الأردن على متن السفينة روسوس.

واستأجرت “سبكتروم” السفينة روسوس التي كانت ترفع علم مولدوفا، من دون أن تبحر من لبنان.

وفي بيانها أعلنت “تي.جي.اس” أنها أجرت تحقيقا شاملا لملابسات دخول “روسوس” مرفأ بيروت خلص إلى أن “سبكتروم” لا تتحمل أي مسؤولية عن الانفجار.

وشددت “تي.جي.اس” على “ثقتها بأنها ستكون الرابحة في هذه القضية”.