ايلي هيكل لصوت بيروت إنترناشونال: أخبرت الوزير فياض بوجود مواد خطرة بمعمل الزوق.. وهكذا كان رده!

تحدث الناشط إيلي هيكل عن المرحلة المقبلة بعدما بات ملاحقاً بعد حادثة “الدفش” التي قام بها بحق وزير الطاقة وليد فياض، حينما كان يسهر في أحد المطاعم.

وقال هيكل: “بالنسبة للموضوع الذي حصل بيني وبين الوزير فياض، فهو ليس أمر شخصي، لكن الوزير فياض عليه أن يتحمل المسؤولية أكثر، أكيد أنا سأتحمل المسؤولية ولن أهرب من القضاء بسبب إيماني بالدولة والقضاء”.

ووجه هيكل رسالة إلى لأشخاص المتهمين بتفجير مرفأ بيروت والمعنيين، والبعض مهم قرر الترشح من جديد للمجلس النيابي، “أد منكم وقحين” انزلوا وامتثلوا أمام القضاء، إلى هذا الحد أنتم جبناء، ولا تعترفون بالدولة، وتتهموننا بالبلطجية!!”

وتوجه هيكل للوزير فياض بالقول: “كنت قد أخبرتك أمس بوجود مواد خطرة داخل معمل الكهرباء في الزوق، وطلبت منك بضرورة النزول، بصفتك أنت الوزير، ولكن جوابك كان بانك وزير وصاية ولست وزير صاحب قرار… وهذا ليس برد”.

للشعب اللبناني “الاطفال الذين ماتوا ضحية الطبقة السياسية كلها، والوزير هو مسؤول، لأن هؤلاء الذين ماتوا كان يعيشون على مكنات الأوكسجين، وانقطعت المهرباء، فمنل لا يتحمل المسوؤلية لا ينبغي عليه أن يضع نفسه بهذا المكان، وكلمة وزير وصاية تعني أنه يتلقى الأوامر فقط”!

وختم هيكل بالقول: ” عندما يتم إزالة النيترات، فسأكون أو من ينزل ويمتثل أمام القضاء، وأنا جاهز لأي شيء.”