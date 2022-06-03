ابو شرف مغادراً منصب النقيب: لبناننا مريض في العناية المركزة

لفت نقيب الأطباء السابق شرف ابو شرف إلى أن “مررنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمجموعة أحداث تاريخية متعاقبة أدخلت لبنان في واقع كارثي لم يعرف له مثيلًا في تاريخه. وشاهدنا أسوأ وأضخم انهيار مالي ومصرفي واقتصادي واجتماعي، أودى به وبأبنائه إلى مصاف الدول الأكثر فقرا وإفلاسًا ومديونية، وفسادًا سياسيا وسلطويًا. شاهدنا انتفاضة شعبية عارمة تمحورت حول الفساد السياسي في المقام الأول، لكنها سرعان ما تراجعت وانحسرت. ثم جاءت الكارثة المفجعة المدمرة التي ضربت قلب بيروت في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 210 شهداء، وإصابة نحو 6000 شخص بجروح، وهجرة مئات آلاف السكان من عشرات آلاف المباني والمنازل، وما زلنا ننتظر التحقيق العدلي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين والتعويض على المتضررين. حاصرنا البؤس، ولبناننا مريض في العناية المركزة، ولا علاج خارج اطار الدولة السيدة الحرة المستقلة. ولا أمل لنا إلا بتطبيق القانون، وبالعلم والوعي والكفاءة والأخلاق، وبتربية وطنية خالصة، بعيدة من المحاور الشرقية او الغربية”.

‏‎وتابع في بيان “رغم كل ذلك التزمنا في مجلس نقابة الاطباء بتفعيل العمل النقابي والمحافظة على حقوق الاطباء ومصالحهم، وإعلاء شأن المهنة والسهر على آداب الطبابة ضمن إطار الانظمة والقوانين، بشكل يؤمن للجسم الطبي المستوى العلمي والاجتماعي، والحد الادنى من العيش اللائق الكريم”.

‏‎وأوضح أن “عمل النقابة نقابي بامتياز، فقد عقد مجلسها 115 اجتماعًا في هذه الولاية اي بمعدل 38 اجتماعًا سنويًا… وحققنا انجازات يجدر التوقف عندها لما حملت في طياتها من تحسينات ادارية واجتماعية وقانونية ابرزها:

‏‎1- النظام المالي: تنظيم برامج المعلوماتية والمحاسبة الذي مكننا من تنظيم مالية النقابة في عملية اصلاح شفافة وفق ما أشارت اليه شركة التدقيق المالي، من جرد الاصول الثابتة وذمم الاطباء وتنظيم حسابات الجمعيات واستيفائها، والاستغناء عن خدمات شركة المحاسبة التي كانت تكلف النقابة ما يقارب مئة الف دولار سنويا، والاستعاضة عنها بانشاء مديرية مالية وموظفين اختصاصيين ثابتين، اذ اصبح بالامكان الحصول على تقرير مالي شهري وحتى يومي لحسابات النقابة، فضلا عن القدرة على اعداد ميزانية سنوية للنقابة وهو ربما الانجاز الاول من نوعه في النقابة.

‏‎الاستغناء عن خدمات شركة المعلوماتية التي كانت تكلف النقابة سنويا ما يقارب خمسين الف دولار والاستعاضه عنها بموظف ثابت.

‏‎شركة التدقيق المالي stephens and moore‏وافقت على التقرير المالي الذي أعدته الادارة المالية في النقابة ونشرناه على موقع النقابة.

– الحد من عدد الموظفين في النقابة وتوزيع المهام بالشكل المنتج (تم الاستغناء عن ثمانية موظفين ولم نعمد الى التجديد للمتقاعدين منهم كما جرت العادة سابقًا)

‏‎2️- نظام الجمعيات العلمية: ‏‎تنظيم مالية الجمعيات العلمية اذ لا صفة معنوية قانونية للجمعيات. كنا نفتقد الى مستندات وفواتير وتصحيح وضع العاملين فيها وقوننة توظيفهم.

‏‎- كان وضع السكرتيرات غير قانوني ويرتب على النقابة تكاليف باهظة.

‏‎النظام الجديد للجمعيات العلمية وضع عملها ضمن الاطار القانوني بشكل شفاف. اما الثغرات التي قد تظهر من خلال التطبيق فبالامكان معالجتها.

‏‎3️- اجتماعياً: رفع الاعانة التقاعدية تدريجا بحيث أصبح المبلغ الشهري للتقاعد مليونين و400 ألف ليرة. علما ان الموارد المالية من المعدات الطبية والأدوية المستوردة الجاهزة ومن الوصفة الطبية (حوالى ثمانية ملايين دولار سنويًا) تقلصت بسبب الاحداث مما يوجب رفع الاشتراك السنوي وربطه بمؤشر غلاء المعيشة. تجدر الاشارة ايضا الى اننا نعمل مع وزارة الصحة على الوصفة الطبية الالكترونية والاستغناء تدريجا عن الوصفة الورقية.

‏‎- دعم الاطباء خلال جائحة كورونا وتقديم المساعدة الطبية في حال الاصابة بتغطية مئة بالمئة واعتبار الاطباء المتوفين بها شهداء وصرف تعويض لذويهم (50 مليون ل. ل.). وإقـــرار قانون يعتبر هؤلاء الشهداء كشهداء الجيش اللبناني معنويا وماديا.

– رفع المعاش التقاعدي وربطه بالاشتراك السنوي كما هو منصوص عليه بالقانون.

‏‎- الاتفاقية مع ACAL

‏‎تسدد الشركات الضامنة 50% من التعرفات العائدة للعام 2019 بواسطة الدولار النقدي fresh dollars وفق المهل المتفق عليها بين اللجان الطبية في المستشفيات وشركات التأمين.

‏‎- تعديل رسم الانتساب للاطباء الاجانب 330 ألف $

‏‎- فصل الاتعاب مع الجهات الضامنة اقرينا فصل اتعاب المختبرات والاشعة والباتولوجيا وبعثنا بها الى وزارة الصحة والضمان.

‏‎رفع المعاينة الطبية تدريجا الى 400 – 600 ألف ل. ل. مع أخذ الوضع الاجتماعي الاقتصادي في الاعتبار.

‏‎- أقرينـا جدول الاعمال الطبية لكافة الاختصاصات ورفعنا قيمة الاتعاب وأرسلناه الى المراجع المختصة.

قدمنا اقتراح تنظيم الطب الشرعي الى وزارة العدل.

‏‎4- اقـرار قانون ضمان الطبيب بعد التقاعد: تخفيض كلفة التأمين الصحي 36% مقارنة مع العام الماضي مع اعتماد أسعار العام 2021، حيث يدفع الطبيب نصف سعر البوليصة بالدولار الفريش، أما النصف الثاني فتسدده النقابة باللولار وبواسطة شيك وبما يوازي المبلغ المدفوع من الطبيب بالدولار الفريش. هذا مع الاشارة الى أن المصارف توافق على قبض مثل هذه الشيكات من قبل شركة الضمان، والى أنه بامكان الطبيب تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات لمدة تسعة أشهر.

‏‎جاء كل ذلك لتحفيز الاطباء على الانضمام الى التأمين في غياب الضمان الصحي الاجتماعي المنهار.

‏‎- تدرس النقابة حاليا مشروع صندوق التعاضد مع نقابات المهن الحرة وآمل أن يقدّم قريبا في جمعية عامة ‎خاصة بهذا الموضوع.

وحدها إلزامية التأمين الصحي تجعل كلفتها في متناول الجميع.

‏‎​- مراسيم تطبيقية لقانون إذن مزاولة مهنة الطب الذي اقر منذ ست سنوات وسلك طريقه أخيرا عبر وزارتي الصحة والتربية .

‏ – Lebanese Medical Board الهيئة العليا للتخصص الطبي سلك طريقه عبر اللجان في مجلس النواب…

‏‎5- لجنة التحقيقات المهنية: ‏‎أعدّت لجنة التحقيقات المهنية بعد درس وتنقيح، والإطلاع على الخبرات خارج لبنان وداخله، نظاماً داخلياً معاصراً للجنة التحقيقات والذي جرى إقراره من قبل مجلس النقابة بتاريخ 14/4/2020، حيث تقرّر مبدأ الوجاهية مما أتاح للأطراف كافة الاطلاع على كامل الملف الخاص بهم، إضافةً إلى ذلك تم إقرار مبدأ سرية آراء الأطباء الإستشاريين بهدف حمايتهم من أي تعرض أو شكوى فتكون هذه الآراء بمتناول لجنة التحقيقات المهنية حصراً.

‏‎بذلك تم تفعيل لجنة التحقيقات والمجلس التأديبي وتحسّن أداء الدائرة القانونية بشكل ملحوظ عبر الأرشيف الذي اسسناه ومشاريع القوانين والاستشارات الخطية بمعدل مئة استشارة، ومتابعة حماية الاطباء الاستشاريين الذين لوحقوا سابقا.

أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قرارا بوجوب مثول الطبيب امام قاض خلال التحقيق وليس محقق عادي في حال الشكوى القضائية.

‏‎- اقــر مجلس النواب قانون تغريم وتجريم كل من يعتدي على طاقم صحي أثناء عمله ولا تزال لجنة الادارة والعدل تدرس قانون حصانة الطبيب رغم المراجعات المتكررة مع المعنيين.

‏‎- اتصلنا بالمراجع الرسمية اللبنانية والاماراتية لإخلاء سبيل الطبيب الموقوف د ريشار خراط.

‏‎6- جائحة كورونــا: ‏‎ساهمت النقابة بشكل فعال بالتعاون مع منظمات دولية (منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي، لجنة السجون) أثناء جائحة كورونا في التدابير الوقائية والعلاجية والاعلامية .

‏‎- في انفجار المرفــأ تضرر مبنى النقابة واستطعنا ترميم جزء كبير بمساعدة من نقابة أطباء فرنسا 155.000 يورو عملنا عليها مع الدكتور بخاش.

‎- فيما يتعلّق بصناديق النقابة في المصارف فقد عقدنا اجتماعات مكثفة مع إتحاد نقابات المهن الحرة في نقابة المحامين للحفاظ على صناديق النقابات وأموال المودعين – بيانات – وقفات احتجاجية – اضرابات – اجتماعات بالمعنيين ومع صندوق النقد الدولي. ووضعنا خطة تعاف. لكن تضامن الفاسدين ضد المودعين قوي جدأ ولن نتمكن من الحصول على ودائعنا إلا بالمثابرة وبتضامننا قانونيا وشعبيا.

‏‎7- اعلاميـا :وضعنا الصفحة الالكترونية في متناول الجميع وقدمنا مشروع الاتصال المدفوع.

‏‎أخيرا، لقد عملنا ما بوسعنا بكل اخلاص وشفافية لتحسين وضع الطبيب اجتماعيا وقانونيا وعلميا، فنجحنا حينا وأخفقنا حينا آخر. وللمجلس وأعضائه وللجان المنتخبة والدائرة القانونية الشكر الجزيل على أدائهم هذه المهمة . وكذلك أشكر موظفي النقابة رغم غيابهم القسري بسبب الظروف اللبنانية. وأعتذر عن عدم تمكننا من القيام بأكثر مما قمنا به. آمل أن يكمل النقيب ومجلس النقابة الجديد رسالة النقابة رسالة الحق والعلم والانسان لما فيه خير الطبيب والنقابة. وللنقيب الجديد ومجلس النقابة كل التهنئة والتوفيق”.