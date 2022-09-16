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اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل: دعوة للاعتصام

منذ 38 دقيقة
النقل البري

النقل البري

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اعتبر الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان برئاسة مروان فياض، في بيان، “ان الغاء الدعم عن المحروقات بصورة عامة وخصوصا عن مادة البنزين هو ضربة جديدة توجه الى العاملين في النقل والى المواطن اللبناني في ظل غياب تقديمات اجتماعية لذوي الدخل المحدود”.

وسأل الاتحاد المسؤولين “عن مغبة هكذا قرار في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حيث يتحمل ذوو الدخل المحدود اعباء كثيرة ناتجة عن غياب الدولة الراعية اقتصاديا واجتماعية لشؤون وشجون الناس. اما السائقون فهم الذين يتعرضون للاذلال ان على صعيد الحصول على مادة البنزين او الحصول على أجرة نقل مرتفعة من مواطن بالكاد يستطيع تأمين قوته اليومي وسط تزايد البطالة واقفال مؤسسات كثيرة”.

كما سأل: “ما الغاية من تحميل الشعب وزر الفوضى الاقتصادية العارمة والتي تصيب كل القطاعات الانتاجية وتنبىء بكوارث اجتماعية قد تطال كل فئات الشعب اللبناني”.

واكد الاتحاد رفضه “لهذه السياسات الجائرة والتي تنعكس سلبا على حياة الناس في ظل غياب دولة راعية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والمعيشية و توفر الحد الادنى من العيش الكريم لذوي الدخل المحدود”.

ودعا الاتحاد الى الاعتصام يوم الخميس ٢٢ أيلول الحالي عند مستديرة الدورة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، “للتعبير عن سخط السائقين العموميين من القرارات الارتجالية المجحفة بحق شعب بكامله”.

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