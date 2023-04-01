اتصال بين فرنجية ووزير الطاقة.. والسبب؟

استقبل النائب طوني فرنجية في دارته في زغرتا رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد ومجموعة من اعضاء نقابتي المصفاة والمصب في منشآت النفط في طرابلس.

وفي بيان صادر عن مكتب فرنجية، فان الاخير “اطلع على واقع منشآت النفط في طرابلس التي ما زالت مقفلة حتى الساعة ما يتسبب بضرر كبير على العاملين فيها وعائلاتهم، كما على الحركة الاقتصادية في الشمال”.

وفي هذا السياق، أجرى فرنجية اتصالا بوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الذي أشار الى ان “المنشآت وبناء على توجيهات من الوزارة، تعمل على بعض الاصلاحات الضرورية لتأمين الحماية اللازمة ومجموعة من التغييرات المطلوبة، التي من المتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال شهر نيسان الحالي، تحضيرا لوصول شحنة المازوت التي بدورها سيتم تسليمها للمنشآت في أواخر شهر نيسان”.

وبناء عليه، أكد فرنجية ان “تشغيل المنشآت خلال شهر نيسان كما وعد وزير الطاقة يزيل الشكوك حول إمكانية ان يكون اقفالها قد أتى عن سابق تصور وتصميم وخدمة لبعض المشاريع المشبوهة والمصالح الكبرى، والعكس هو الصحيح”.