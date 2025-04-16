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اتصال هاتفي بين الرئيس عون وملك الأردن للاطلاع على نتائج تحقيق خلية الصواريخ

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 11:43 صباحًا
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون

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أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون، اتصالًا هاتفيًا بالملك الأردني عبد الله الثاني للاطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين.

وأوعز الرئيس عون إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

وأمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة “مخططات للنيل من أمنه واستقراره” وأبدى “كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان”.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف “إثارة الفوضى والتخريب داخل البلاد”.

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