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اتهامات بالتآمر ومطالبات بالتنحي.. قضية مرفأ بيروت تشتعل من جديد!

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 6:53 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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أفادت “الوكالة الوطنية”، ظهر اليوم الخميس، بأن وفداً من لجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت، زار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أُبرمت مع المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار.

وبعد اللقاء، وزّعت اللجنة منشوراً في أروقة قصر العدل في بيروت، هاجمت فيه القاضي البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، متهمةً القضاء بـ “التآمر على دماء الشهداء”.

كما طالبت البيطار بـ”التنحي عن الملف، وإلا سيكون الرد في الشارع”، محمّلةً إياه “مسؤولية الدماء التي قد تسيل، والتي قد تُشعل الشارع من جديد”.

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