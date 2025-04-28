الأثنين 30 شوال 1446 ﻫ - 28 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماعات لوزير الزراعة لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لزراعة القنب للاستخدام الطبي

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 9:15 مساءً
وزير الزراعة نزار هاني

وزير الزراعة نزار هاني

A A A
طباعة المقال

عُقد اجتماع تنسيقي برعاية وزير الزراعة نزار هاني، ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد واقتراح الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وذلك انسجامًا مع أحكام القانون رقم 178 الصادر عام 2020.

وناقش المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد مهام الهيئة الناظمة لزراعة القنب المرتقبة، والأهداف المرجوة من إنشائها، إضافة إلى استعراض آليات دعم وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي المرتبطين بهذه الزراعة، بما يضمن انسجام العمليات مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وبحسب القانون رقم 178/2020، ستتألف الهيئة الناظمة من خبيرين متخصصين (٢)، إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، العدل، الصحة العامة (رئيس دائرة المخدرات)، والداخلية والبلديات (رئيس مكتب مكافحة المخدرات)، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوضع أسس علمية وعملية لإطلاق قطاع زراعة القنب للاستخدام الطبي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتأمين فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية المطلوبة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الشيخ نعيم قاسم
    قاسم: على الدولة الضغط على الدول الضامنة للاتفاق لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    الجيش الإسرائيلي: سنمنع "حزب الله" من إعادة بناء نفسه
    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    قوى الأمن توقف مطلوباً في عين الرمانة يُحطّم زجاج السيّارات ويسرق من داخلها

    الأكثر قراءة

    صحة الكبد (تعبيرية)
    بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة
    وزير المال ياسين جابر . رويترز
    خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
    رامي مخلوف
    إعلان غريب وصادم من رامي مخلوف.. ماذا جاء فيه؟