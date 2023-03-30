اجتماعٌ طارئ لـ "أوجيرو": مستمرّون بالإضراب.. وجميع المراكز بتصرّف الجيش

علّق المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو” في بيان بعد اجتماع طارئ، على كلام وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم دعوة الجيش لتسلُّم مراكز “أوجيرو”، معلنًا “ترحيبه بالجيش اللبناني حامي الوطن والقلعة الصامدة المنيعة”، مؤكداً أنّ “جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن”.

كما أكد المجلس استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس.

وكان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، قد كشف أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي صباحًا، وهو طلب منه تدخل الجيش وأن يتسلّم قطاع “أوجيرو” بالكامل.

وشدد القرم على أنّه لا يقبل “أن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الإنترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف”.